Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Çanakkale'de, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 25 Mayıs Salı günü yaptıkları çalışma ve değerlendirmelerin sonunda uyuşturucu tacirlerine göz açtırmadı. Yapılan operasyonda 30 gram toz esrar, 20 gram metamfetamin, 30 adetanax uyuşturucu hap ve 1 adet kasatura ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemleri sürüyor.