Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

9 Ağustos-16 Ağustos tarihleri arasında 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan 7 şüpheli ve '2313 SKM uyuşturucu madde murakabesi hakkında kanuna muhalefet' suçundan da 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. '2313 SKM uyuşturucu madde murakabesi hakkında kanuna muhalefet' suçundan 2 şüpheli çıkarıldığı adlî mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerden 8,72 gram bonzai (sentetik kannabinoid), 156 kök kenevir, 1 adet otomatik tüfek ve 1 adet tek kırma tüfek ele geçirilerek bütün maddelere el konuldu.