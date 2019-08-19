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Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Çanakkale Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik sürdürülen operasyonlarda 2 kişi tutuklandı.


9 Ağustos-16 Ağustos tarihleri arasında 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan 7 şüpheli ve '2313 SKM uyuşturucu madde murakabesi hakkında kanuna muhalefet' suçundan da 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. '2313 SKM uyuşturucu madde murakabesi hakkında kanuna muhalefet' suçundan 2 şüpheli çıkarıldığı adlî mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Şüphelilerden 8,72 gram bonzai (sentetik kannabinoid), 156 kök kenevir, 1 adet otomatik tüfek ve 1 adet tek kırma tüfek ele geçirilerek bütün maddelere el konuldu.

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