Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

21 Ekim-28 Ekim tarihleri arasında “Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak” suçundan 8 şüpheli şahıs, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçundan da 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçundan 2 şüpheli, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan yakalamalar neticesinde şüphelilerden 78,65 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 8,06 gram skunk, 9 adet sentetik ecza maddesi ve 725 lira para ele geçirildi ve tüm maddelere el konuldu.