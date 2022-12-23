Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Lapseki İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Lapseki Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, şüpheliler G.A. ve S.E. isimli şahıslara ilişkin adreslerde arama yapıldı. Yapılan aramalarda uyuşturucu madde tartımında kullanılan hassas terazi, 75.31 gram metamfetamin, uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ve düzenekler, silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınarak nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüpheliler G.A. ve S.E., uyuşturucu ticaretinden tutuklanarak, cezaevine gönderildi.