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Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Çanakkale’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik olarak sürdürülen son operasyonlarda 3 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik olarak sürdürülen son operasyonlarda 3 kişi gözaltına alındı.


İl merkezi ve ilçelerde dün gerçekleştirilen operasyon sonucunda “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçundan 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından mevcutlu olarak adli makamlara sevk edildi. 1 şüpheli adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartı ile serbest bırakılırken, 2 şüphelinin adli makamlarca işlemlerinin devam ettiği bildirildi.


Yapılan yakalamalar neticesinde şüphelilerden 12,67 gram bonzai, 5 adet bong aparat ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 190 lira para ele geçirildi. Tüm maddelere ve paraya el konuldu.

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