Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve ilçelerde, Uyuşturucu Madde Satışı yapan ve Kullanan Şahıslara yönelik sürdürülen çalışmalarda; ‘TCK 188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan toplam 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler üzerinde yapılan aramalarda; 2 paket halinde 230,33 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet bong (uyuşturucu kullanılan aparat) ele geçirildi.

Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden üçü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi de serbest kaldı.