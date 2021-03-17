Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Çanakkale'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde satıcı ve alıcılarına karşı operasyonlara devam ediyor. Önceki gün Ezine, Eceabat ve Lapseki ilçelerinde 3 ayrı operasyon düzenleyen ekipler, B.D, İ.K, H.A, T.A, İ.K. isimli şüpheli şahısları gözaltına aldı. Hassas burunlu uyuşturucu arama köpeklerinin de katıldığı operasyonlarda 49 gram toz esrar ve 60 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.