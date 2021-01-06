Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

Çanakkale'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. 1-5 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda TCK 191 (Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde kabul etmek, bulundurmak) ve TCK 188 (Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti) suçlarından toplam 5 olayda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 şüpheli adlî kontrol şartıyla ve diğer 3 kişi de serbest bırakıldı.

Öte yandan çeşitli suçlardan aranan bir kişi yakalanarak tutuklandı. Şüphelilerden 47,56 gram metamfetamin ile suçtan elde edildiği değerlendirilen toplam 3 bin 400 lira para ele geçirildi.