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Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

Çanakkale’nin Çan ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 6’sı tutuklandı.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 6'sı tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca 21 Ocak Pazartesi günü Çan ilçesinde uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yapılan operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler dün Çan Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şüphelilerden A.G, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler A.K, A.R, Y.A, E.B, İ.D. ve M.Y. ise Çan Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanarak Çanakkale E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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