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Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Çanakkale’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 9 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 9 kişi gözaltına alındı.


Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il ve ilçe merkezince uyuşturucu madde satışı ve yapan ve kullanan şahıslara yönelik düzenledikleri operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Yapılan operasyonlarda; 0,38 gr metamfetamin, 65,51 gr esrar, 6 adet sentetik ecza, 3,01 gr skunk ve 34,09 gr cannabinoid ele geçirilirken, emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 şüpheli de serbest bırakıldı.

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