Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu

Çanakkale'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve özel hareket ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına aldı. Yapılan operasyonda bir miktar para, kokain, bonzai, skunk ile birlikte 50 adet mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edilecek.