Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu

Çanakkale'nin Çan ilçesinde 7 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik Çan'da 7 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 8 şüpheli yakalanarak göz altına alındı. Yapılan aramalarda 1 gram kubar esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 41 adet 9 mm tabanca fişeği, 54 adet av tüfeği fişeği, 6 adet cep telefonu, 6 adet sim kart, 340 TL para, biri 'F' serisi olmak üzere 7 adet dolar, 10 avro, 1 adet 7.62 mm fişek ele geçirildi.