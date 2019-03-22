Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu

Çanakkale'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce ‘uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında 1 şüpheliye ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti suçu' kapsamında işlem yapıldı. Şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklanarak, cezaevine teslim edildi. Yakalama neticesinde şüpheliden 20,73 gram sentetik Kannabinoid (bonzai) maddesi, 1 adet otomatik tüfek, 25 adet 12 calibre tüfek fişeği, 1 adet defter, 1 adet çay kaşığı ele geçirilerek el konuldu.