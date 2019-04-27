İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu

Çanakkale’de gerçekleştirilen operasyonda bonzai, metamfetamin ve ecstasy ele geçirildi.

Çanakkale'de gerçekleştirilen operasyonda bonzai, metamfetamin ve ecstasy ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik 12 Nisan ve 22 Nisan tarihleri arasında 14 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli şahısların üzerinde yapılan aramalarda 39,15 gram bonzai, 1 gram metamfetamin, 8 adet ecstasy hap ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere emniyet ekiplerince el konuldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.