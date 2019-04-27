Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu

Çanakkale'de gerçekleştirilen operasyonda bonzai, metamfetamin ve ecstasy ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik 12 Nisan ve 22 Nisan tarihleri arasında 14 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli şahısların üzerinde yapılan aramalarda 39,15 gram bonzai, 1 gram metamfetamin, 8 adet ecstasy hap ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere emniyet ekiplerince el konuldu.