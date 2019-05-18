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Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu

Çanakkale’de yapılan uyuşturucu operasyonunda bir miktar bonzai, esrar ve 2 adet ekstasy hap ele geçirildi.

Çanakkale'de yapılan uyuşturucu operasyonunda bir miktar bonzai, esrar ve 2 adet ekstasy hap ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmaları sonucunda kullanmak için uyuşturucu almak veya bulundurmak suçundan 27 şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, uyuşturucu imal ve ticareti suçundan ise 6 şahsı yakaladı. Yapılan aramalarda bir miktar bonzai, esrar ve 2 adet ekstasy hap ele geçirildi.

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