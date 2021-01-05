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Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu

Çanakkale’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 65 gram esrar maddesi ele geçirilirken, bir şüpheli şahıs da gözaltına alındı.

Çanakkale'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 65 gram esrar maddesi ele geçirilirken, bir şüpheli şahıs da gözaltına alındı.


Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde uyuşturucu madde satışı yapılacağı bilgisini alan jandarma ekipleri, ilçenin geliş istikametinden şüpheli S.Y.'yi takibe başladı.


Yol uygulama noktasında durdurulan S.Y.'nin otomobilinde yapılan aramada; 65 gram toz esrar, 108 adet boş sigara paketi, 3 paket kına, 14 adet şeffaf poşet ele geçirilirken, S.Y., adlı şüpheli şahıs gözaltına alındı.

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