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Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu

Çanakkale Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.


Çanakkale Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İl Merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde kabul etmek bulundurmak suçundan 3 olayda 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı. İşlemlerinden ardından 4 şahıs serbest bırakıldı. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan 1 olayda 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı, şahıslar hakkında adli işlemlerin devam ettiği bildirildi. Ayrıca yapılan çalışmalar esnasında çeşitli suçlardan aranması bulunan 2 şahıs da yakalanarak çıkarılmış olduğu adli makamlarca tutuklandı. Yapılan yakalamalar neticesinde şüphelilerden 11,49 gram esrar, 6,18 gram bonzai, 0,50 gram metamfetamin ve 24 adet Ecstasy hap ele geçirildi.

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