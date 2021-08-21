Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadele kapsamında; yasa dışı olarak kenevir maddesi ekimi yapan şahıslara yönelik sürdürülen çalışmalar neticesinde; 11 - 19 Ağustos 2021 tarihleri arasında Yenice, Gelibolu, Ayvacık ve Bayramiç ilçelerinde uyuşturucu madde arama köpeği Roket'in de katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlarda 321 adet kök kenevir bitkisi, 65 adet esrar maddesi, 50 metre çeşme hortumu, 25 metre damlama sistemi, 1 adet çapa, 1 adet tahra ele geçirildi. Olaylarla ilgili 5 kişiye adli işlem yapıldı. 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.