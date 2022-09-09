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Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 şüpheli de gözaltına alındı.


Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 7 Eylül tarihinde uyuşturucu madde yetiştirildiği tespit edilen bir eve operasyon düzenlendi. Operasyonda, 67 kök kenevir bitkisi, 12 kök skunk, 75 gram esrar, 5 gram kenevir tohumu, 2 adet hassas terazi, video kamera, 4 adet Ph ölçer cihazı, aydınlatma, havalandırma ısıtma ve yalıtım malzemeleri ele geçirildi. 2 şüphelinin evlerinin içerisinde uyuşturucu yetiştirmek amacıyla ısı, ışık, yalıtım ve kenevir kurutma düzeneği kurdukları tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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