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Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 100 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 100 gram skunk maddesi ele geçirildi.


Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde imal ve ticareti ile mücadele çerçevesinde Gelibolu ilçesinde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.


Ekiplerin 2 farklı adreste yaptığı operasyonda iklimlendirme çadırı, 1 kök skunk bitkisi, hassas terazi, iklimlendirme sistemi (ısı, ışık, yalıtım, havalandırma ve gübreleme düzenekleri), 100 gram skunk maddesi, 12 adet 7,65 mm tabanca fişeği, 1 adet 9 milimetre kuru sıkı tabanca, cep telefonu ele geçirildi. Yakalanan 1 şüpheli şahıs hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

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