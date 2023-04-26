Çanakkale'de uyuşturucu operasyonuna 12 tutuklama

Çanakkale'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 12 şüpheli tutuklandı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu madde ticareti suçuna yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 23 şüpheli yakalandı, bunlardan 7'si emniyetteki ifadelerinin, 2'si savcılıktaki sorgulamalarının, 2'si de çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonlarda 28,79 gram skunk, 39,87 gram metamfetamin, 20,51 gram esrar 1,77 gram kokain, 15 sentetik ecza, 1 ecstasy, 3,66 gram sentetik cannabinoid, 3 tabanca ve 39 mermi ile uyuşturucu kullanımı için hazırlanan 12 payp ele geçirildi.