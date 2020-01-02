Çanakkale'de uyuşturucu ve fuhuş operasyonu

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde içkili bir iş yerinde uyuşturucu madde kullanıldığı ve zorla fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Yenice İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından operasyon başlatıldı.

Önceki gün Yenice'ye bağlı Kalkım beldesinde, işletmeciliğini K.S. isimli şahsın yapmış olduğu Ç.R. adlı içkili işyerinde uyuşturucu madde kullanıldığı ve zorla fuhuş yaptırıldığı 112 Acil İhbar hattına bildirildi. İhbarla ilgilli KOM Şube Müdürlüğü ve Yenice İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışma neticesinde aynı gün Yenice Nöbetçi Savcılığı'ndan alınan arama kararı ile Ç.R. adlı işyerinde yılbaşı gecesi saat 01.00-04.00 saatleri arasında arama yapıldı. Yapılan aramada 4 adet kenevir tohumu, 1 dal yarısı içilmiş esrar, 7 adet zıvana kâğıt ve 1 adet 1,5 litrelik uyuşturucu içiminde kullanılan plastik şişe ele geçirildi. 26 bin 27 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca satış belgesi olmadan iş yerinde açık içki satışı ve sunumu yapılması sebebiyle iş yerinde ele geçirilen 208 adet Tuborg malt marka 50 cl. bira, 3 adet Efes Pilsen marka 50 cl. bira, 5 adet Sol marka 50 cl bira, 1 adet İstanbul marka 70 cl votka, 2 adet İstanbul marka 50 cl votka, 3 adet İstanbul marka 35 cl votka, 3 adet Yeni Rakı marka 50 cl rakı, 1 adet Yeni Rakı marka 70 cl rakı, 3 adet Yeni Rakı marka 35 cl rakı ve 1 adet Yeni Rakı marka 100 cl kapalı içki muhafaza altına alınarak Yenice Kaymakamlığı Mal Müdürlüğüne teslim edildi.

İşyerinde çalışan, ayrıca uyuşturucu madde kullandıklarını beyan eden ve ele geçen uyuşturucu maddelerin kullanıcıları olduğu değerlendirilen 4 şahıstan kan, kıl ve idrar örneği alındıktan sonra uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli tahkikat yapıldı. Cumhuriyet Savcısının talimatı ile 4 şahıs ifadelerinin alınmaları sonrası serbest bırakıldı.

Yapılan arama esnasında belirtilen iş yerinde bulunan 11 yabancı uyruklu ve 4 Türk vatandaşı kadının Cumhuriyet Savcısı talimatı doğrultusunda ifadeleri alındı. 2 yabancı uyruklu kadın “insan ticareti” mağduru olduklarını ifadelerinde beyan etmeleri üzerine durum Cumhuriyet Savcısına bildirildi. 9 yabancı uyruklu ve 4 Türk vatandaşı olan kadınlar ise söz konusu işyerinde konsomatris olarak çalıştıklarını kabul etmediler. Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda 9 yabancı uyruklu kadın işlemlerinin tamamlanması sonrası Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildiler. 4 Türk vatandaşı kadın ise serbest bırakıldı.

“İnsan Ticareti” mağduru olduklarını beyan eden H.O. ve E.O. isimli yabancı uyruklu kadınlar avukat huzurunda tekrar ifadelerinin alınması sonrası psikolog ve insan ticareti uzmanı ile görüşülerek raporların tanzim edilmesi için Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edilecek. İşletme sahibi K.S. gözaltına alındı.