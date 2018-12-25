Çanakkale'de uyuşturucu ve kaçak içki operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Özel Harekat ve Narkotik şubeleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 100 gram ağırlığında 150 fişek bonzai ile zanlıların üzerinden çıkan 6 bin TL ve bir adet hassas teraziye el konuldu.

İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize (KOM) Şubeleri tarafından gerçekleştirilen kaçak içki operasyonunda ise sahte bandrollü 60 şişe içki ile 3 şüpheli yakalandı. Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi.