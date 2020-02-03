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Çanakkale'de uyuşturucu ve silah ticareti operasyonu

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Biga’da bir şahsın uyuşturucu kullandığı ve kurusıkı tabancaların namlusunu açıp tabancaya çevirerek sattığının tespit edilmesi üzerine operasyon yaptı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Biga'da bir şahsın uyuşturucu kullandığı ve kurusıkı tabancaların namlusunu açıp tabancaya çevirerek sattığının tespit edilmesi üzerine operasyon yaptı.


Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu şüpheli M.D. isimli şahsın evinde yapılan aramalarda 4 adet tabanca (kurusıkıdan bozma), 5 adet tabanca kabzası, 2 adet tabanca şarjörü, 2 adet yay ve mil, 2 adet horuz mekanizması, 1 adet kabza parçası, 4 adet 9 milimetre çapında fişek, 2 adet pim kapak tutucu, 4 adet üst kapak, 9 adet matkap ucu, 1 adet beyzbol sopası ve 1 adet namlu açma aparatı ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konuldu.

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