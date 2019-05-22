Çanakkale'de vatandaşlar iftar sofrasında buluştu

Çanakkale Belediyesinin Kent Konseyi Mahalle Meclisleri ve Mahalle Muhtarlıklarının ortaklığında geleneksel olarak düzenlediği mahalle iftarları kapsamında Cevatpaşa Mahallesi'nde iftar programı gerçekleşti.

İftar programına Belediye Başkan Vekili Av. H. Erdal Gezen, Cevatpaşa Mahallesi Muhtarı Evren Kızoğlu, Belediye Meclis Üyeleri, Mahalle Meclisi temsilcileri başta olmak üzere çok sayıda davetli ve vatandaşlar katıldı.

Dualarla başlayan iftar programında vatandaşlar bir arada oruçlarını açma fırsatı bulurken, yemek sonrası bir konuşma yapan Belediye Başkan Vekili Av. H. Erdal Gezen, “Ramazan ayı ibadet ayı. Ramazan ayında birlik ve beraberliğimizin, adalet duygumuzun, paylaşım inancımızın, dayanışma gücümüzün artmasını diliyorum. En fazla ihtiyaç duyduğumuz sevgi ve hoşgörünün, gönlümüze ve kalbimize yerleşmesini diliyorum. Barışın kenti Çanakkale'de yaşıyoruz. Barışın gönüllerimizde ve kalplerimizde yer bulmasını diliyorum. Hepimizin bunlara çok ihtiyacımız var. Hepinizin Ramazan ayını kutluyorum. Umarım seneye de bu güzel sofralarda birlikte oluruz. Çanakkale'miz barışın, tarihin, kültürün, özgürlüklerin kenti. Bu kenti bize bu şekilde yaşanır hale getiren başta Başkanımız Ülgür Gökhan ve değerli belediye emekçilerine teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz Çanakkale, Türkiye'de yaşanılabilir kentler sıralamasında birinci sıraya geldi. Ne mutluyuz bu kentte yaşıyoruz, bu kentin değerlerini paylaşıyoruz. Eminim bu sıralamada birinciliği koruyacağız, bu kentte birlik, beraberlik içinde, kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz” dedi.

İftar programı, sohbet ortamında son buldu.