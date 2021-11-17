Çanakkale'de yangın çıkan evde maddi hasar oluştu

Çanakkale'de 4 katlı bir evin çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Evde büyük maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, Cevatpaşa Mahallesi, Gazi Bulvarı, 2. Bahçe Sokak'ta bulunan 4 katlı Turgay Apartmanı'nın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ev sahibi Gönül S. yangını fark edip itfaiyeye bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale edip söndürdü. İtfaiye ekipleri ayrıca söndürme çalışmalarına engel olan bir otomobili de polis ve çekici yardımıyla kaldırarak müdahaleyi hızlandırdı. Yangın yan binanın çatı katındaki eve de kısmen zarar verdi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, büyük maddi hasar oluştu. Ev sahibi ise tedbir amaçlı olarak hastaneye sevk edildi.