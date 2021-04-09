Çanakkale'de yanlış yere defnedilen kişi çıkarılarak aile mezarlığına defnedildi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde isimleri aynı, soyisimleri farklı olan iki hastanın evrakları karışmıştı. Çocukları, öldü diye babası zannettikleri kişiyi annesinin mezarının yanına defnetmişti. O yanlış bugün düzeltildi. Savcılık kararıyla açılan mezar yerindeki cenaze, diğer ailenin teşhisinin ardından kendi aile mezarlıklarına defnedildi. İki ailenin hem komşu hem de uzaktan akraba olduğu öğrenildi.

Çanakkale'de önceki gün filmlere konu olacak bir olay yaşanmıştı. ÇOMÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde kolon kanseri tedavisi gören Recep Çelik'in (93) ismi aynı ama soyismi farklı olan bir hastayla evrakları karıştı. Aynı hastanede korona virüs (Covid-19) tedavisi gören Recep Yılmaz (69) isimli vatandaş, yoğun bakım ünitesinde yer olmadığı için Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak Recep Yılmaz hastaneye sevk edilirken, yanlışlıkla kanser hastası Recep Çelik'in dosyası gönderildi.

Sevk edildiği gece burada vefat eden Recep Yılmaz'ın ailesi yerine ölüm haberi Recep Çelik'in ailesine bildirildi. Acılı aile, babaları Recep Çelik'i Covid-19 hastası olduğu gerekçesiyle göremeyeceklerini öğrendiklerinde ikinci bir şok daha yaşadı. Daha sonra morga giden aile, tamamlanan işlemlerin ardından cenazeyi resmen teslim almış oldu. Babaları zannettikleri Recep Yılmaz'ın cenazesini filyasyon ekibiyle birlikte Çanakkale Yeni Şehir Mezarlığı'nda annelerinin yanındaki aile mezarlığına defnettiler.

Daha sonra hastaneden, ‘Babanız Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde' şeklinde telefon aldığını iddia eden Recep Çelik'in oğlu Hilmi Çelik, hastaneye gittiğinde babasını görünce şok olmuştu.

Recep Yılmaz'ın cenazesi Çelik aile mezarlığından çıkarıldı

Yapılan yanlışlığın ardından durum savcılığa intikal ettirildi. Recep Çelik'in ailesi savcılığa suç duyurunda bulunduktan sonra bugün sabah saat 9.30 sıralarında Çelik'in aile mezarlığına defnedilen Covid-19 hastası Recep Yılmaz alınan geniş güvenlik önlemleriyle mezarlıktan çıkarıldı. Recep Yılmaz'ın cenazesi aile yakınlarına teşhis ettirildi. Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri, gerekli tutanakları tuttuktan sonra Yılmaz'ın cenazesi yine aynı mezarlıkta başka bir yere defnedildi.

Öte yandan, Çelik ailesi ile Yılmaz ailesinin Esenler Mahallesi'nde komşu oldukları ve uzaktan da akraba oldukları öğrenildi.

“Covid-19'lu olduğu için yaklaştırmadılar, biz de teşhis edemedik”

Yapılan defin işlemlerinden sonra kısa bir açıklama yapan Recep Çelik'in oğlu Hilmi Çelik, “Şu anda sorun çözüldü. Bir sorun kalmadı. Öbür aile ile görüştük. Onlar zaten bizim akrabamız, üstelik bir de komşuyuz. Onlar hastalarını bütün hastanelerde arıyorlardı, biz de onların hastalarını defnettik. Söylenecek bir şey yok. Bu hastane ölüm raporunu hazırlamış, sana vermiş. Orada Covid-19'lu yazdığı için cenazeye yaklaştırmıyorlardı, biz de cenazeyi alıp defnettik” dedi.