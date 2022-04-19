Çanakkale'de yaralanan yalı çapkını tedavi edildi

Çanakkale'de bir evin camına çarparak yaralanan yalı çapkını, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerince yapılan tedavi edildikten sonra doğaya salındı.

Çanakkale'de bir evin camına çarpan yalı çapkını (Alcedo Attis) DKMP Çanakkale Müdürlüğüne götürüldü. DKMP veterineri tarafından tedavi edilen yalı çapkını, tamamlanan işlemlerinin ardından tekrar doğaya salındı.