Çanakkale'de yarınki ada seferlerine fırtına engeli

Çanakkale’de, Bozcaada ve Gökçeada’ya yarın yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale'de, Bozcaada ve Gökçeada'ya yarın yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., yarın Kuzey Ege'deki hava muhalefeti sebebiyle Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada hattındaki bütün feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu. GESTAŞ A.Ş.'den yapılan açıklamada, “Yarın, Geyikli-Bozcaada hattı ile Kabatepe- Gökçeada hattında olumsuz hava şartlarından dolayı yapılması planlanan tarifeli bütün seferlerimiz iptal edilmiştir” ifadelerine yer verildi.