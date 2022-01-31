Çanakkale'de yarınki ada seferlerine fırtına engeli

Çanakkale’de, Bozcaada ve Gökçeada’ya yarın yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale'de, Bozcaada ve Gökçeada'ya yarın yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., yarın Kuzey Ege'deki hava muhalefeti sebebiyle Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada hattındaki bütün feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu.
GESTAŞ A.Ş.'den yapılan açıklamada, “Yarın, Kabatepe-Gökçeada hattındaki tüm seferler ile Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı Bozcaada'dan saat 10:00 ve 14:00, Geyikli'den ise saat 11:00 ve 15:00 seferleri iptal edilmiştir” ifadelerine yer verildi.