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Çanakkale'de yasa dışı kenevir ekimine operasyon

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde yasa dışı kenevir bitkisi ekimi yapıldığı bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon başlatıldı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde yasa dışı kenevir bitkisi ekimi yapıldığı bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon başlatıldı.


Alınan bilgiye göre, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde Bayramiç ilçesi Menderes Mahallesi'nde ikamet eden R.İ.E isimli şahsın yasa dışı kenevir bitkisi ekimi yaptığı tespit edildi. Dün saat 18.00 sıralarında Bayramiç Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararına istinaden R.İ.E isimli şahsın ev ve eklentileri ile iş yerinde yapılan arama neticesinde 2 adet viyol (fide yetiştirmek için kullanılır), viyolde ekili 20 adet kenevir fidesi, viyolden sökülmüş 17 adet kenevir fidesi, viyolde yataktanmış 50 adet kenevir tohumu, 5 adet kenevir dikimi için kullanılan aparat takımı, 1 adet define arama detektörü, 2 adet çapa, 1 adet kürek ve 2 adet tırmık ele geçirildi. Bayramiç Cumhuriyet Savcısının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konuldu. R.I.E isimli şahıs ise ifadesinin alınmasına müteakip serbest bırakıldı.

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