Çanakkale'de yaz ortasında fırtına

Çanakkale'de öğle saatlerinde başlayan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Saros Körfezi ve Gelibolu ilçesinde de etkili olan fırtına balıkçılara zor anlar yaşattı. O anlar, limana sığınan bir balıkçı tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Çanakkale'de, güneşli hava yerini öğle saatlerinde fırtınaya bıraktı. Saros Körfezi Güneyli Limanı'nda sağanak yağış ile birlikte etkili olan kuvvetli rüzgar, denizdeki balıkçılar ve kıyıda deniz girmek için bulunan vatandaşlara zor anlar yaşattı. Balıkçıklar, en yakın limanlara sığınarak fırtınanın etkisini kaybetmesini bekledi.

Daha sonra kent merkezine doğru fırtınayla birlikte gelen bulutlar yerini gök gürültülü sağanak yağışa bıraktı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken, şimşeklerin ‘Dur Yolcu' sembolü üzerinde çakması da objektiflere yansıdı.

Öte yandan, ‘Dur Yolcu' sembolü üzerinde dalgalanan Türk Bayrağı şiddetli fırtına nedeniyle zarar gördü.

Konuya ilişkin Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada; “Halihazırda Gelibolu'nun Kuzey kesimlerinde etkili olan sistemin Güney-Doğu istikametinde hareket ederek Çanakkale, Gelibolu, Lapseki, Çan ve Biga'da akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor” ifadelerine yer verildi.