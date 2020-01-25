İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çanakkale'de yem yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde seyir halindeyken virajı alamayan yem yüklü kamyon devrildi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde seyir halindeyken virajı alamayan yem yüklü kamyon devrildi. Yaşanan kaza sonrası kamyon şoförü yaralandı.


Olay, bu sabah saat 09.30 sıralarında Küçükkuyu rampalarında meydana geldi. Çanakkale'den Edremit yönüne giden Mehmet U. kontrolündeki 10 ACR 612 plakalı yem kamyonu, girdiği virajı dönemeyerek devrilirken yem torbaları da çevreye saçıldı. Yaşanan kaza sonrası şoför Mehmet U. hafif yaralandı. Bölgeye sevk edilen ambulans ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Mehmet U., Ayvacık Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.


Şoförün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.