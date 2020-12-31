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Çanakkale'de yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu

Çanakkale’de, yılbaşı öncesi gerçekleştirilen operasyonda 89 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Çanakkale'de, yılbaşı öncesi gerçekleştirilen operasyonda 89 şişe kaçak içki ele geçirildi.


Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde 29 Aralık Salı günü saat 12.00 ile 19.00 saatleri arasında 81 ilde eş zamanlı sahte ve kaçak içki operasyonu gerçekleştirildi.


Yapılan çalışmalar neticesinde Çanakkale'de faaliyet gösteren ve alkollü içki satışı yapılan iş yerinde 2 şişe üzerinde Russian Gold 100 cl'lik şüpheli bandrol ele geçirildi. T.Ç isimli şahsa 5607 SKM suçu kapsamında adli işlem yapıldı. Şüphe alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.


Konuyla ilgili olarak devam eden çalışmalar neticesinde şüpheli bandrollü içkilerin Çanakkale'de dağıtım yapan bir firmaya ait olduğunun tespit edilmesi üzerine, Cumhuriyet Savcısından alınan arama kararıyla iş yerinin deposunda yapılan aramada 89 şişe 100 cl'lik Russian Gold marka şüpheli bandrollü içkiler ele geçirildi.


İş yeri sahibi Z.T. isimli şüpheli şahsa 5607 SKM suçundan adlî işlem yapılırken, alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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