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Çanakkale'de yılık ilk karı Kazdağları'na düştü

Çanakkale’nin Çan ve Yenice ilçeleri ile Balıkesir’in Edremit ilçesi arasında bulunan Kazdağları’na yılın ilk karı yağdı.

Çanakkale'nin Çan ve Yenice ilçeleri ile Balıkesir'in Edremit ilçesi arasında bulunan Kazdağları'na yılın ilk karı yağdı.


Çan ilçesinin Terzialan beldesinden Kazdağları'ndaki Dedekule mevkiine araçlarıyla çıktıklarında yoğun kar yağışı ile karşılaştıklarını söyleyen Çakmakçayır Muhtarı Turhan Çetin, “Arkadaşlar yılın ilk kar yağışını sevinçle karşıladı. Terzialan Dedekule mevkiindeyiz. Yoğun kar yağışı devam ediyor. Bütün dostlarıma sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

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