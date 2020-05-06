Çanakkale'de yol yapım çalışması

Çanakkale'de, Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Vali Konağından Bölge Trafik Müdürlüğüne gidiş yönünde asfalt onarım çalışması gerçekleştirileceği bildirildi.

Konuya ilişkin belediye internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada; “9-12 Mayıs 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek çalışmalar kapsamında Lozan Caddesi alternatif güzergah olarak kullanılabilecek olup, çalışma sürecince belirtilen alan (Vali Konağı- Bölge Trafik Müdürlüğü) yaya ve araç trafiğine kapalı olacaktır. Çalışmalar süresince kentlilerimizin trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını diler, bilgilerine sunarız” ifadelerine yer verildi.