İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çanakkale'de yol yapım çalışması

Çanakkale’de, Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Vali Konağından Bölge Trafik Müdürlüğüne gidiş yönünde asfalt onarım çalışması gerçekleştirileceği bildirildi.

Çanakkale'de, Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Vali Konağından Bölge Trafik Müdürlüğüne gidiş yönünde asfalt onarım çalışması gerçekleştirileceği bildirildi.


Konuya ilişkin belediye internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada; “9-12 Mayıs 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek çalışmalar kapsamında Lozan Caddesi alternatif güzergah olarak kullanılabilecek olup, çalışma sürecince belirtilen alan (Vali Konağı- Bölge Trafik Müdürlüğü) yaya ve araç trafiğine kapalı olacaktır. Çalışmalar süresince kentlilerimizin trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını diler, bilgilerine sunarız” ifadelerine yer verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.