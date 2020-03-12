Çanakkale'de Zafer Haftası kutlamaları başladı

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü ve ''Zafer Haftası'' kutlamaları Çimenlik Kalesi'nde düzenlenen törenle başladı.

Kutlama programı Çimenlik Kalesi'nde düzenlenen tören ve "Çanakkale-Ankara 23. Zafer Koşusu" ile başladı. Törene katılan Çanakkale Valisi Orhan Tavlı yaptığı konuşmada, Çanakkale ruhunun doğduğu topraklarda şanlı ecdadın manevî huzurunda ortak duyguları paylaşmanın onur ve gururunu hep birlikte yaşadıklarını vurguladı.

Çanakkale'de elde edilen zaferin önemine işaret eden Vali Tavlı, "Çanakkale Zaferi, tarih boyunca bağımsızlık ve vatan sevgisi uğruna savaşmaktan çekinmeyen Türk milletinin sarsılmaz birlik ve beraberliğinin en güçlü nişânesi, tarihten silinmek istenen bir milletin, bütün imkânsızlıklara rağmen vatanını korumak için verdiği millî mücadelenin şanlı destanıdır" şeklinde konuştu.

Vali Tavlı, vatan uğruna şehit düşen Mehmetçikleri de rahmetle ve minnetle anarak sözlerine devam etti. "Çanakkale, Türk milleti olarak vatanımıza, hürriyetimize, bizi biz kılan mukaddes değerlere bağlılığımızın timsâlidir” ifadelerini kullanan Tavlı, şunları kaydetti:

“Vatanın, milletin bekası için gözlerini kırpmadan canlarını feda etmeyi göze alan yüz binlerce kahraman, 'Çanakkale geçilmez' sözünü tarihe nakşetmişlerdir. Kardeşliğin, dayanışmanın, birliğin ve beraberliğin en çarpıcı örneklerinin yaşandığı savaş meydanında, imanımız, inancımız, fedakarlığımız ve 1000 yıllık medeniyet değerlerimiz milletimizi zafere taşımıştır. Bütün olumsuz şartlara rağmen iman, azim ve vatan sevgisiyle kazanılan bu zafer, İstiklâl Harbimizi de zafere ulaştıracak mücadeleci ruhun güçlenmesine vesile olmuştur. Çanakkale'de yakılan meşale, İstiklal Mücadelemizde ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda yolumuzu aydınlatmıştır."

Vali Tavlı'nın konuşması sonrası Gelibolu Yarımadası'ndan alınan toprak, su ve Türk bayrağının yola çıkarıldığı "Çanakkale-Ankara 23. Zafer Koşusu" gerçekleştirildi.

Vali Tavlı, kendisine verilen emanetleri öperek alarak öğrenciler Nihan Akaman ve Emre Derya'ya verdi. Koşunun başlamasının ardından ilkokul ve ortaokul öğrencilerinden oluşan topluluk şehir turu attı. Atletler ise 720 kilometrelik koşunun ilk etabı için ter döktü.

Çanakkale-Ankara güzergâhında gerçekleştirilen koşu 6 ili kapsıyor. Her şehrin atletlerinin kendi il sınırında taşıyacağı emanetler, 18 Mart'ta gerçekleştirilecek olan törenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a takdim edilecek. Çimenlik Kalesi'nde mehter ve halk oyunu gösterilerinin yapıldığı kutlama programına Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile askerî erkân, daire müdürleri ve öğrenciler katıldı.