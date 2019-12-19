Çanakkale'de zincirleme kaza: 3 yaralı

Bu sabah meydana gelen kazada, 35 ABN 111 plakalı aracın seyir halindeyken tekeri patladı. Hemen arkasında yine seyir halinde bulunan 17 TE 410 ve 17 ABG 286 plakalı araçların da tekeri patlayan araca çarpmasıyla meydana gelen zincirleme kazada G.Ö., R.K. ve A.K. yaralandı. Kaza sonrası bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kara yolundaki trafik bir süre tek şeritten yürütüldü. Hastaneye kaldırılan G.Ö., R.K. ve A.K.'nin hafif yaralı oldukları öğrenildi. Kazaya karışan araçlarda büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Kazaya karışan ve yol üzerinde bulunan araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılması sonucu trafik yeniden normal akışına döndü.