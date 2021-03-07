Çanakkale'de zirai don uyarısı

Çanakkale'de, Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkililerince zirai don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada; “Zirai faaliyetlerin devam ettiği Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada haricinde tamamı için hafif kuvvette; Biga, Çan ve Yenice ilçelerinin kırsal bölgelerinde ve yükseklerinde orta kuvvette zirai don riskinin, 8 Mart Pazartesi günü sabah saatlerine kadar devam etmesi beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.