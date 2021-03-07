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Çanakkale'de zirai don uyarısı

Çanakkale’de, Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkililerince zirai don uyarısı yapıldı.

Çanakkale'de, Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkililerince zirai don uyarısı yapıldı.


Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada; “Zirai faaliyetlerin devam ettiği Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada haricinde tamamı için hafif kuvvette; Biga, Çan ve Yenice ilçelerinin kırsal bölgelerinde ve yükseklerinde orta kuvvette zirai don riskinin, 8 Mart Pazartesi günü sabah saatlerine kadar devam etmesi beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.

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