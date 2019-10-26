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Çanakkale'deki amatör balıkçıların lüfer bereketi

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde amatör balıkçıların ağlarına lüfer takılmaya başladı.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde amatör balıkçıların ağlarına lüfer takılmaya başladı. İlçede voli avcılığı yapan İsmail Uslu'nun ağlarına sabah saatlerinde 46 adet lüfer balığı takıldı.


Uslu, vardiyalı olarak çalıştığını ifade ederek müsait zamanlarda soluğu denizde aldığını söyledi. Balıkçılığı ek gelir kaynağı olarak icra ettiğini kaydeden Uslu, sabah saatlerinde denizdeki lüfer bereketi sebebiyle yüzlerinin güldüğünü belirterek, "Hava müsait olduğu zamanlarda bazen balığa çıkıyorum. Yıllardır deniz ile iç içeyim. Sabah 4 sularında tekrar denize açıldım. Bereketli bir av oldu. Lüfer, kefal, çipura, karagöz ve kupa balığı tuttum. Bu mevsimde balık kıyılara düşüyor. Bizler de nasibimizi arıyoruz. Tüm avcılara rast gelsin" dedi.


Lapseki ilçesinde yakalanan Lüfer balıkları İstanbul Balık Haline gönderiliyor.

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