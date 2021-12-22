İhlas Haber Ajansı

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Çanakkale'deki kayıtlı araç sayısı 248 bin oldu

Çanakkale’de trafiğe kayıtlı taşıt sayısı Kasım ayı sonu itibarıyla 248 bin 55 oldu.

Çanakkale'de trafiğe kayıtlı taşıt sayısı Kasım ayı sonu itibarıyla 248 bin 55 oldu.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK= verilerine göre, Kasım ayında 88 bin 743 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüze 49,4'ünü otomobil, yüzde 21,5'ini motosiklet, yüzde 17,0'ını kamyonet, yüzde 8,0'ını traktör, yüzde 3,1'ini kamyon, yüzde 0,5'ini otobüs, yüzde 0,4'ünü minibüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.


Çanakkale'de ise trafiğe kayıtlı taşıt sayısı Kasım ayı sonu itibarıyla 248 bin 55 oldu.

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