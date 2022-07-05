Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde meydana gelen orman yangını kontrol altına alındı.
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde meydana gelen orman yangını kontrol altına alındı.
Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Alemşah Köyü mevkiinde saat 11.00 sularında ormanlık alanda yangın çıktı. 1 ilk müdahale aracı, 5 arazöz, 4 su ikmal aracı, 2 dozer, 2 helikopter, 2 uçak, 5 hizmet aracı, 2 treyler, 2 belediye itfaiyesi ve 68 personel müdahale etti. Yangın kontrol altına alınırken, 11 hektarlık alan yangında zarar gördü.