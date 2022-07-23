Çanakkale'deki orman yangını kontrol altında

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Derbentbaşı köyü mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Çevredeki dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Havadan 2 uçak, 5 helikopter, karadan ise 3 ilk müdahale aracı, 13 arazöz, 5 su ikmal aracı, 2 dozer, 5 hizmet aracı,2 treyler, 4 belediye itfaiyesi ve 110 personel ile müdahale edilen yangın kontrol altına alındı. Yangında, yaklaşık olarak 2 hektar alan zarar gördü.