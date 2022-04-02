Çanakkale'deki orman yangınında soğutma çalışmalarına başlandı

Çanakkale'de tarım arazisinde çıkarak ormanlık alana sıçrayan, daha sonra ise kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmalarına başlandı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Toluklar köyünde tarım arazisinde dün öğle saatlerinde çıkan yangın, ormanlık araziye sıçradı. Şiddetli rüzgârın da etkisiyle ilerlemeye başlayan alevler Külcüler ile Çırpılar köyü arasındaki ormanlık araziye ulaştı. Yangın gece boyunca yapılan çalışmalar ile sabah saatlerinde kontrol altına alındı. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş “Sabah itibariyle de büyük oranda kontrol altına alındı ve soğutma çalışmalarına başlanıldı” dedi.

Gece boyunca bölgede çalışmaları koordine eden Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, “Dün öğleden sonra 15-16 civarında Bayramiç ilçemizde bir alanda rüzgârın da etkisiyle yangın başladı. Uzun zaman süren fırtına ve kuvvetli rüzgâr yüzünden de dağıldı ve yayıldı. Sağ olsunlar, orman teşkilatımız, diğer kurumlardan arkadaşlarımızın çabaları ile yerleşim yerlerine ulaşmadan durdurulabildi. Sabaha kadar çalışmalar devam etti. Yaklaşık 50 arazöz, 15 iş makinası, 210 orman personeli, jandarma, AFAD ve diğer kurumlardan 300'ün üzerinde arkadaşımızın sabaha kadar çalışmaları ile kontrol altında tutulmaya, yerleşim birimlerine sıçramamasına çaba sarf edildi. Sabah itibariyle de büyük oranda kontrol altına alındı ve soğutma çalışmalarına başlanıldı” dedi.

Vali Aktaş, yangın sahasında soğutma çalışmaları sonrasında ölçüm yapılacağını ve yanan arazinin miktarının o zaman belirleneceğini ifade etti. Aktaş ayrıca yangının çıkış nedeni ile ilgili olarak da jandarmanın çalışma sürdürdüğünü ve bu konu hakkında bir açıklama yapmak için erken olduğunu bildirdi.