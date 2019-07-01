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Çanakkale'deki uyuşturucu operasyonunda 19 gözaltı

Çanakkale Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.


21 Haziran-28 Haziran tarihleri arasında “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak” suçundan 8 şüpheli ve “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçundan da 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçundan 6 şüpheli çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Diğer 3 şüpheli mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla, 2 şüpheli de savcılıktan olmak üzere toplam 5 şüpheli serbest bırakıldı.


Yapılan yakalamalar neticesinde şüphelilerden 7,2 gram bonzai (sentetik kannabinoid) ile 1 adet tek kırma tüfek, 11 adet fişek, 1 adet kuru sıkı tabanca, bu tabancaya ait şarjör ve 1 adet döner bıçağı ele geçirilip tüm maddelere el konuldu. Olayla alakalı tahkikat devam ediyor.

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