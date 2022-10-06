İhlas Haber Ajansı

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Çanakkale'deki uyuşturucu operasyonunda 4 kilo 592 gram esrar maddesi ele geçirildi

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kilo 592 gram esrar maddesi ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kilo 592 gram esrar maddesi ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.


Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde, Gelibolu'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyon çerçevesinde 1 şüpheli yakalandı. Şüphelinin evinde, ağılında ve arazide yapılan aramalarda 4 kilo 592 gram esrar ele geçirildi.


Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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