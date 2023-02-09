Çanakkale'den 6 TIR dolusu yardım malzemesi deprem bölgesine gönderildi

Çanakkale'de AK Parti Çanakkale İl Başkanlığı tarafından yardım kampanyası çerçevesinde toplanan 6 TIR dolusu yardım malzemesi deprem bölgesine gönderildi.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından AK Parti Çanakkale İl Başkanlığı deprem bölgesinde afetzedelere gönderilmek üzere yardım kampanyası düzenlendi. Kampanyaya vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterilirken, toplanan 6 TIR dolusu yardım malzemesi deprem bölgesine gönderildi.

Yardım kampanyası ile ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, "Milletçe; biriz, beraberiz ve el eleyiz. Çanakkale tek yürek! AK Parti teşkilatları olarak 'Kardeşlik paylaşmaktır' diyerek, afet bölgesindeki vatandaşlarımız için düzenlediğimiz yardım kampanyasıyla Çanakkaleli hemşehrilerimizin de uzattığı yardım eli kardeşlerimiz için umuttur. Hemşehrilerimizin destekleri hepimizi ziyadesiyle mutlu etti ve umutlandırdı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip liderliğindeki büyük ve güçlü devletimizin, bu afeti de yardımlaşma ve dayanışma ruhuyla atlatacağından asla şüphemiz yok. Yaşadığımız afet sonrası acımız çok büyük fakat inancımız, ümidimiz ve gayretimiz ile bugünleri geride bırakacağımıza inanıcımız da büyük. Gece gündüz demeden gayret edecek ve bu zor günleri beraber atlatacağız" diye konuştu.