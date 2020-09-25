İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çanakkale'den binlerce kefal sürüsü merak uyandırdı

Çanakkale’yi ortadan ikiye bölen Sarıçay’da bugün sabah saatlerinde ilginç bir olay yaşandı.

Çanakkale'yi ortadan ikiye bölen Sarıçay'da bugün sabah saatlerinde ilginç bir olay yaşandı. Binlerce kefal sürüsü su üzerinde görülünce vatandaşlar şaşırdı.


Çanakkale'yi ortadan ikiye bölen ve en büyük semt pazarı olan Cuma Pazarı'nın arka kısmında yaya köprüsü bulunan Sarıçay'da bugün ilginç bir olay yaşandı. Pazara gitmek için köprüyü kullanan vatandaşlar, Sarıçay'ın yüzeyinde binlerce kefal sürüsü gördü. O anları gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, o anları da cep telefonlarıyla kayıt altına aldılar. Bir süre daha su üstünde yüzen balıklar, daha sonra gözden kayboldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.