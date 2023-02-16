Çanakkale'den deprem bölgesine 4 bin 150 kilogram et gönderildi

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından Çanakkale İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciler Birlik üyeleri tarafından deprem bölgesine 4 bin 150 kilogram kemiksiz et gönderildi. Etlerin deprem bölgesine gönderilmesi sırasında Vali İlhami Aktaş, İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, Çanakkale İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciler Birlik Başkanı Ahmet Ferhan Savran ve Başkan Yardımcısı İlhan Ulus ile birlikte çalışmaları yerinde inceledi. Daha sonra hazırlanan araç dualarla deprem bölgesine gönderildi.

Gönderilen et yardımı ile ilgili açıklama yapan Çanakkale İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciler Birlik Başkanı Ahmet Ferhan Savran, "İl bazında bütün üreticilerimizi organize ettik. Kesilen etler yola çıktı. Etler değişik miktarlarda Malatya, Gaziantep ve Hatay'a indirilecek. Cumartesi günü yine Ezine merkez kısmından biraz daha hayvan toplanacak. Onlarda kesilip gönderilecek. Daha sonra Biga, Yenice hattımız var. Oralarda devam edilecek" dedi.

Öte yandan yaklaşık 4 bin kilogram etin daha önümüzdeki hafta deprem bölgesine gönderilmesi için çalışmaların devam ettiği bildirildi.