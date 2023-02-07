Çanakkale'den ikmal ve yardım malzemelerini alan ‘Nene Hatun' İskenderun'a hareket edecek

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye ikmal ve yardım malzemelerini ulaştırmak için İstanbul'dan hareket eden Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi ‘Nene Hatun', Çanakkale'den ikmal ve yardım malzemelerini alarak İskenderun'a hareket edecek.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi ‘Nene Hatun', deprem bölgesine ikmal ve yardım malzemelerini ulaştırmak için sabah saat 09.30'da İstanbul'dan hareket etti. Saat 19.00 sıralarında Çanakkale önlerinde olan Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi ‘Nene Hatun', Çanakkale iskelesine yanaştı. İkmal ve Yardım malzemeleri ‘Nene Hatun' gemisine vinçle yüklendi. Yardım malzemelerinin vinçle gemiye yüklendiği sırada Kıyı Emniyeti Çanakkale Müdürü Ogün Çevik ve kurum personeli hazır bulundu. İkmal ve yardım malzemelerini alan Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi ‘Nene Hatun' İskenderun'a hareket edecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait dünyanın en zorlu su yollarından biri olan Türk Boğazları bölgesinde ve ihtiyaç duyulan her yerde denizlerimizdeki can, mal, seyir ve çevre emniyetini temin etme amacıyla hizmet veren Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi Nene Hatun, 09.30 itibariyle İstanbul'dan İskenderun'a hareket etti. Geminin, tahmini 72 saatte ikmal ve yardım malzemelerini almak için Mersin'e, sonrasında tahmini 8 saat sonrasında ise İskenderun'a varması beklenmektedir" denilmişti.